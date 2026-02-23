TOKİ para iadesi ne zaman yatacak? TOKİ para iadesi nasıl alınır?

TOKİ’nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında 2026 yılı itibarıyla kura çekimlerinde sona gelinirken, hak sahibi olamayan vatandaşlar için 5.000 TL'lik başvuru bedeli iade süreci tüm hızıyla devam ediyor.
TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 2026 yılı itibarıyla heyecan dorukta. Bugün, 23 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kura çekimlerinde 69 il geride bırakılırken, toplamda 312 bin 290 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenmiş durumda.
TOKİ Başvuru Ücreti İadesi Nasıl Alınır?
Kurada adı çıkmayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar için iade prosedürü şu şekildedir:
İade Süresi: Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra iade işlemleri başlar.
ATM ve Şubeler: Başvuru yaptığınız bankanın (Halkbank veya Ziraat Bankası) ATM'lerinden "Kartsız İşlemler" menüsündeki "TOKİ Başvuru ve İade" sekmesini kullanarak paranızı nakit çekebilirsiniz.
e-Devlet Üzerinden: Başvurusunu e-Devlet üzerinden yapanlar, bankaların internet şubeleri veya iade ekranlarına kendi adlarına kayıtlı bir IBAN numarası girerek paranın hesaplarına aktarılmasını sağlayabilirler.
Önemli Not: "Yedek" olarak belirlenen vatandaşların başvuru ücretleri, asil hak sahipleri sözleşme sürecini tamamlayana kadar bankada bekletilir. İade almak isteyen yedeklerin banka üzerinden başvuru iptali yapması gerekir.
Güncel Kura Takvimi (23 - 28 Şubat 2026)
Bu hafta kura heyecanı şu illerde devam edecek:
Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye.
Bursa ve Adana: Geçtiğimiz hafta sonu (20-21 Şubat) kura çekimleri tamamlandı; isim listeleri e-Devlet'e yüklendi.
İstanbul ve Ankara: 500 bin konutluk dev projenin en büyük etapları olan bu iki il için kura takviminin Mart ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Sonuçlar Nereden Sorgulanır?
Hak sahibi olup olmadığınızı iki farklı kanaldan öğrenebilirsiniz:
e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızı girerek asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz.