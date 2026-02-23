TOKİ para iadesi ne zaman yatacak? TOKİ para iadesi nasıl alınır?

Güncel Kura Takvimi (23 - 28 Şubat 2026)

Bu hafta kura heyecanı şu illerde devam edecek:

Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye.

Bursa ve Adana: Geçtiğimiz hafta sonu (20-21 Şubat) kura çekimleri tamamlandı; isim listeleri e-Devlet'e yüklendi.

İstanbul ve Ankara: 500 bin konutluk dev projenin en büyük etapları olan bu iki il için kura takviminin Mart ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.