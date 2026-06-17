ARA
DOLAR
46,31
0,06%
DOLAR
EURO
53,89
0,21%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul Boğazı'nda "dev" operasyon: Saipem 7000 için transit geçişler durduruldu

İstanbul Boğazı'nda "dev" operasyon: Saipem 7000 için transit geçişler durduruldu

Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi olarak bilinen "Saipem 7000", İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Dev yapısıyla dikkat çeken vinç gemisi, doğal gaz boru hattı projelerinde kullanılıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Boğazı'nda "dev" operasyon: Saipem 7000 için transit geçişler durduruldu

Devasa yapısıyla öne çıkan ve doğal gaz boru hattı çalışmalarında kullanılan "Saipem 7000" adlı yarı batık vinç gemisi, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

1 Saat 05:25 sularında İstanbul Boğazı'na geldi

Saat 05:25 sularında İstanbul Boğazı'na geldi

Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, saat 05.25 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

2 2 bin metreden daha derin sularda boru döşüyor

2 bin metreden daha derin sularda boru döşüyor

Gemi denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip.

3 "Nenehatun" eşlik etti

"Nenehatun" eşlik etti

İstanbul Boğazı girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik ediyor.

4 Geçişte göre aldılar

Geçişte göre aldılar

Kıyı Emniyeti’nden 6 kılavuz ve Kurtarma-4, Kurtarma-6, Kurtarma-Nazımtur, Kurtarma-5, Kurtarma-12 römorkörleri de geçişte görev alıyor.

5 İstanbul Boğazı, karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

6 Kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürecek

Kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürecek

Ayrıca, Saipem 7000 İstanbul Boğazı’ndan geçişi esnasında köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su alacak, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürecek.

7 Mavi Akım Projesi'nde görev almıştı

Mavi Akım Projesi'nde görev almıştı

Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL