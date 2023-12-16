ARA
Bist 100
7993,85
2,31%
Bist 100
Dolar/TL
28,9901
0,031%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5992
-1,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0895
-0,8865%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,42
-0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni

İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da yüksek kiralar nedeniyle annesine taşındığını açıklarken, kiralara ilişkin yorumlarını paylaştı. Erkan, Hürriyet’e verdiği özel röportajda Türkiye ekonomisinin bulunduğu noktayı değerlendirdi, kısa ve uzun vadedeki yol haritasını anlattı.

16 Aralık 2023 | 12:30
Son Güncellenme: 16 Aralık 2023 | 12:57
0
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Enflasyonla kesin bir mücalede içinde olduklarını belirten Erkan "Şu an atılan adımlarla belirli bir politika çerçevesinde ilerliyoruz. Bu adımlar neticesinde para politikasından en fazla etkilenen otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerde bir gerileme görüyoruz. Ve 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren bunun daha genele yayılmasını bekliyoruz" dedi. 

"İSTANBUL MANHATTAN’DAN PAHALI OLUR MU?"

Erkan, kira sorunu nasıl çözülecek sorusu üzerine "Arz eksikliği ve ucuz finansman olduğu zaman bazen dengeler bozulabiliyor. İşte burada bizde de en önemli sorun sosyal konut arzı. Çünkü sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var. Ayrıca kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" diye konuştu.

BİR MERKEZ BANKASI BAŞKANI MARKETTE İLK NEYE BAKAR?

Erkan, "Bir Merkez Bankası başkanı markette ilk neye bakar? sorusunu da şöyle yanıtladı:

Ben markette patatesin, kırmızı etin ve sütün fiyatına bakıyorum. Ekmek, süt ve akaryakıtın enflasyonda ciddi bir etkisi var. Aynı ürünü farklı fiyata satan market gördüğüm zaman bunu onlara soruyorum. Sonuçta iki adım ötedesin. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” dedi.

Erkan "Daha kemer sıkmamız gerekecek mi?" sorusuna  "Vatandaş zaten daha ne kadar kemer sıkacak ki? Sıktık, yeterince de sıkı olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. Parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğimizi belirtmiştik. Bu sıkılığın bir lokma, bir müddet korunması lazım. O geçiş döneminde de işte bütün paydaşların, toplumun, milletin maliyetini en aza düşürecek şekilde, ihracatçıya ve yatırımcıya destek gerekiyor" yanıtını verdi.

"TEK HANELİ ENFLASYON 2026'DA"

Ulaşım, yemek gibi hizmet gruplarıyla kiralarda gerilemenin yavaş olacağına dikkat çeken Erkan, "Enflasyonda tek haneli rakamları 2026'da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz yüzde 14." dedi.

"DÖVİZ MÜDAHALE ETMİYORUZ"

Erkan, Merkez Bankası döviz rezervinin uygulanan politikalarla rekor kırarak arttığını vurgularken, dövize müdahale edilmediğini de belirterek "Müdahale etsek rezerv bu kadar artmaz." ifadesini kullandı. Röportajın tamamını okumak için tıklayın

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,42 -0,85%
  • ALTIN ONS 2018,55 -0,88%
  • BIST 100 7993,85 2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9901 0,031%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5992 -1,0156%
  • EURO/USD 1,0895 -0,8865%
  • INGILIZ STERLINI 1,26737 -0,76732%
  • JAPON YENI 142,249 0,314%
  • KANADA DOLARI 1,33781 -0,19807%
  • RUS RUBLESI 90,45 1,084%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
GERİ
İLERİ
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
İstanbul'da kendi yaşadığı örneği paylaşan Erkan'a göre kira artışlarının nedeni
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL