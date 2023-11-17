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  • İstanbul'da fırtına alarmı: THY yarın yapılacak 40 seferini iptal etti

İstanbul'da fırtına alarmı: THY yarın yapılacak 40 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin iptal edildiğini duyurdu.

17 Kasım 2023 | 15:49
Son Güncellenme: 17 Kasım 2023 | 16:14
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İstanbul'da fırtına alarmı: THY yarın yapılacak 40 seferini iptal etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar yarın akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece, İstanbul'da ise pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Ege Bölgesi'nde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Kütahya ve Denizli, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın akşam, Afyonkarahisar'da ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, hortum riski, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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