ARA
Bist 100
7559,72
0,16%
Bist 100
Dolar/TL
29,841
0,2808%
Dolar/TL
Euro/TL
32,5756
-0,3339%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0916
-0,3023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,72
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul'da kar alarmı: İkinci dalgada daha kuvvetlisi gelecek!

İstanbul'da kar alarmı: İkinci dalgada daha kuvvetlisi gelecek!

İstanbul'da salı akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle kar yağışı bekleniyor. Yağış özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve sahil kesiminde kısa aralıklarla görülecek. Kentte ocak ayının ikinci yarısında beklenen kar yağışının ise daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

05 Ocak 2024 | 10:45
0
İstanbul'da kar alarmı: İkinci dalgada daha kuvvetlisi gelecek!

Küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kasımda kısa süreli kar yağışı yaşanan İstanbul'da kış henüz etkisini göstermedi. Salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden yurda girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, kentte uzun zamandır etkili kar yağışının olmadığını söyledi.

Kente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor." ifadelerini kullandı.

İkinci bir soğuk hava dalgası da bekleniyor

Özdemir, kentte salıdan itibaren sıcaklıkların düşeceğini aktararak, şunları belirtti:

"Kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek. Salı gününden itibaren akşam saatlerinde soğuk havayla kar yağışı Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklıklar ise salı 10 derecinin altına düşmeye başlayacak. İstanbul'da salı akşamı itibarıyla kar yağmasını bekliyoruz. Yağış özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve sahil kesiminde kısa aralıklarla görülecek. Rüzgarın kuzey yönüne dönmesiyle salı günü İstanbul'da sıcaklık 3 ila 5 dereceye kadar düşecek."

Ocak ayının ikinci yarısında da kente yeni ve güçlü bir sistemin gelmesinin yüksek olasılık dahilinde olduğunu aktaran Özdemir, "Modellere göre o dönemdeki kar yağışının daha kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,72 0,1%
  • ALTIN ONS 2039,57 -0,17%
  • BIST 100 7559,72 0,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,841 0,2808%
  • EURO/TURK LIRASI 32,5756 -0,3339%
  • EURO/USD 1,0916 -0,3023%
  • INGILIZ STERLINI 1,26623 -0,17384%
  • JAPON YENI 145,218 0,432%
  • KANADA DOLARI 1,33732 0,15353%
  • RUS RUBLESI 91,0175 -0,364%
Günün En Çok Okunanları
Tosyalı, yurt dışında şirket satın aldı
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Tosyalı, yurt dışında şirket satın aldı
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL