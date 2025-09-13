İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, il genelinde otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" gündem maddesi de görüşüldü.

Maddenin görüşülmesinin ardından oylamaya gidildi. Toplu ulaşımıma zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti Grubunun hayır oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.