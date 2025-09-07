Lüks projelerin yeni üssü: Urla-Çeşme-Alaçatı

Mesa’dan Ege Yapı’ya çeşitli firmaların 26 projesinin bulunduğu bölgede lüks proje yarışı hız kazandı.

Büyük şehirlerde yaşamın konforsuz ve çok yüksek maliyetli oluşu, doğada yaşama arzusunu artırırken, uzaktan çalışmaya uygun iş alanlarının çoğalması sayfiyede yaşamı öne çıkardı. Bu süreçte Urla-Çeşme-Alaçatı bölgesinin yıldızı parlıyor. Satılık fiyatlarının 300 bin TL/m2’lere ulaştığı bölgede birbiri ardına yeni projeler geliştiriliyor.

Bölgede Mesa’dan Ege Yapı’ya, Dap Yapı’dan Folkart’a kadar ulusal ve yerel konut üreticilerinin üretim, planlama ve satış aşamasında 26 konut ve villa projesi bulunuyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Urla-Çeşme-Alaçatı bölgesinin bu denli öne çıkmasında İstanbul–İzmir Otoyolu’nun etkili olduğunu söylüyor.

