12 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,85 puan azalarak 10.372,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 7,19 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.375,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.265,7 puanı, en yüksek 10.435,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 25,46 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 11.469,18 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 8,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 54'ü geriledi, 3 tanesi yatay seyretti.

Akbank, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD’de haftaya ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek, günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, temmuzda cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69'dan 29,86'ya yükseldi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, gelecek hafta yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Fed faiz kararı toplantısı ve İngiltere'de ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.



- Altının ons fiyatı 3 bin 644,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 644,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 920 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 337,24 bileşik getirisi yüzde 40,71 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1802, satışta 41,3452 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1825, satışta 41,3475 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1721, sterlin/dolar paritesi 1,3551 ve dolar/yen paritesi 147,796 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 azalışla 67,3 dolardan işlem görüyor.