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İstanbul dahil 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

15 Kasım 2023 | 12:21
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İstanbul dahil 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da bugün akşam saatlerinden sonra sağanak yağış beklendiğini bildirdi. 

Açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanak yağışların, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. 

Karadeniz yarın yağışlı 

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli; Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


 

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