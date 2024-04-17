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Istanbul Modest Fashion Week 2024 başlıyor

Dünyaca ünlü organizasyon serisinin 9.'su Istanbul Modest Fashion Week 2024, moda sektörünün önemli isimleri 25, 26, 27 Nisan 2024 tarihlerinde, Fişekhane-Galeri’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. "Modanın Birleştirici Gücü" temasıyla yola çıkan organizasyon, kapsayıcılığın ve dayanışmanın önemine dikkat çekiyor.

17 Nisan 2024 | 14:29
Istanbul Modest Fashion Week 2024 başlıyor

IMFW24, 25 global tasarımcı ve markanın defilelerinin yanı sıra 30 marka standı ve pek çok söyleşi ile moda severlerle buluşacak. 

Modest Fashion Weeks ve Think Fashion’ın CEO’su Özlem Şahin Ertaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada  şunları söyledi:

“Bireyler, şirketler olarak savunduğumuz değerlerin yanı sıra söylediğimiz, yaptığımız, ürettiğimiz ve tükettiğimiz her şeyden sorumluyuz. Mada sektöründe sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyorsak, beraber hareket etmekten, iyiye sahip çıkmaktan, farklılıkların güzelliklerine saygı duymaktan ve doğanın çağrısını dinlemekten başka çaremiz yok. Tek tipleştirilmiş moda algısını kırıp, her kadının, her kültürün güzelliğine ev sahipliği yapmaya, moda trendlerinin dışına çıkarak fark yaratmaya, vizyoner modest giyim modacıların globaldeki sesi olmaya bir kez daha niyet ettik."

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