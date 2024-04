Istanbul Modest Fashion Week 2024 başlıyor

IMFW24, 25 global tasarımcı ve markanın defilelerinin yanı sıra 30 marka standı ve pek çok söyleşi ile moda severlerle buluşacak.

Modest Fashion Weeks ve Think Fashion’ın CEO’su Özlem Şahin Ertaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bireyler, şirketler olarak savunduğumuz değerlerin yanı sıra söylediğimiz, yaptığımız, ürettiğimiz ve tükettiğimiz her şeyden sorumluyuz. Mada sektöründe sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyorsak, beraber hareket etmekten, iyiye sahip çıkmaktan, farklılıkların güzelliklerine saygı duymaktan ve doğanın çağrısını dinlemekten başka çaremiz yok. Tek tipleştirilmiş moda algısını kırıp, her kadının, her kültürün güzelliğine ev sahipliği yapmaya, moda trendlerinin dışına çıkarak fark yaratmaya, vizyoner modest giyim modacıların globaldeki sesi olmaya bir kez daha niyet ettik."