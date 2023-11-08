İstanbul'un 2 ilçesinde yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (8 Kasım)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağını bildirdi. Kesinti, yarın 10:00-19:00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezi'nde yapılacak iyileştirme çalışmalarından dolayı Bağcılar ve Esenler ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.

Su alamayacak mahalleler şöyle:

Bağcılar ilçesi: Fevzi Çakmak, Demirkapı, Yüyıl, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Yenimahalle, ve Mahmutbey mahalleleri.

Esenler ilçesi: Tuna, Oruç Reis, Turgut Reis, Havaalanı, Fatih, Birlik, Kemer ve Tekstilkent mahalleri.