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  • İstanbul'un 2 ilçesinde yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (8 Kasım)

İstanbul'un 2 ilçesinde yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (8 Kasım)

İSKİ'den yapılan duyuruya göre 9 Kasım perşembe günü Bağcılar ve Esenler ilçelerinde bazı mahallelerde 9 saat planlı su kesintisi yaşanacak. Su alamayacak mahalleler şöyle...

08 Kasım 2023 | 14:12
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İstanbul'un 2 ilçesinde yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (8 Kasım)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağını bildirdi. Kesinti, yarın 10:00-19:00 saatleri arasında yapılacak. 

Açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezi'nde yapılacak iyileştirme çalışmalarından dolayı Bağcılar ve Esenler ilçelerinin  bazı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi. 

Su alamayacak mahalleler şöyle: 

Bağcılar ilçesi: Fevzi Çakmak, Demirkapı, Yüyıl, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Yenimahalle, ve Mahmutbey mahalleleri.

Esenler ilçesi: Tuna, Oruç Reis, Turgut Reis, Havaalanı, Fatih, Birlik, Kemer ve Tekstilkent mahalleri. 

 

 

 

 

 

 

 

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