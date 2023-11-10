ARA
Bist 100
7771,34
-0,89%
Bist 100
Dolar/TL
28,5446
0,2788%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5167
0,2611%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0684
0,1894%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1778,39
-0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? DSİ'den açıklama

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, "İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor ama yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

10 Kasım 2023 | 09:53
Son Güncellenme: 10 Kasım 2023 | 10:14
0
İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? DSİ'den açıklama

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, İstanbul barajlarındaki su miktarının 2 ay yetecek kadar göründüğünü belirterek, "Ama yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında toplandı.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek, buradaki sunumunda, Türkiye'deki yağış ortalamasının, dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu söyledi.

Ülkedeki yağış dağılımının düzensiz olduğuna işaret eden Selek, "Yıllık yüzey suyu potansiyelimiz 185 milyar metreküp. Bunun hepsini kullanamıyoruz çünkü depolama şansımız olmuyor. Teknik ve ekonomik olarak bunun ancak 112 milyar metreküpünü kullanabiliyoruz. Bunun 94 milyar metreküpü yüzey suyu, 18 milyar metreküpü yer altı suyu rezervi. Yaklaşık 55 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Suyun yüzde 77'sini kullanan tarım sektörü, en fazla su kullanan sektör. Balıkçılık ve su ürünleri sektörü su tüketmiyor, suyu kullandıktan sonra mecrasına bırakıyor." diye konuştu.

Uluslararası endekslere göre, kişi başına düşen su miktarı açısından Türkiye'nin "su stresi altında olan ülke" sınıfında yer aldığını belirten Selek, "Kişi başına düşen su miktarı 1313 metreküp. Nüfus arttıkça bu daha da düşecek. Kişi başına tüketilen su miktarı bin metreküpün altına düşen ülkeler, 'su sıkıntısı yaşayan ülke' sınıfına giriyor." diye konuştu.

Yağışların azlığı ve düzensizliği nedeniyle kullanılabilir su miktarında azalma yaşandığını anlatan Selek, iklim değişikliğine karşı direncin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Selek, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"İstanbul barajlarında geçen sene yüzde 40'ın üzerinde doluluk varken bu sene yüzde 17 civarında doluluk var. Barajlardaki doluluk oranı olarak baktığımızda en fazla 2 ay idare edebilir gibi görünüyor ama en son aldığımız bilgiye göre önümüzdeki dönemde yağışlı günlerimiz geliyor inşallah. Bu yağışlarla birlikte toparlanacağını düşünüyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tahminlerine göre, bu sene biraz daha yağışlı geçecek. İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor ama yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz."

"Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kurulacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever de iklim krizinden su miktarının etkilendiğini söyledi.

Türkiye'de şiddetli yağışlarla beraber taşkın ve sellerin yaşandığını, sıcaklıkların artmaya devam ettiğini, öte yandan yağış miktarının azaldığını anlatan Sever, su yönetimi için ülke açısından iklim projeksiyonları hazırladıklarını belirtti. Sever, "Türkiye'de 2100 yılına kadar ortalama sıcaklıklarda 6 dereceye varan artış, yıllık toplam yağışlarda azalma, su potansiyelimizde yüzde 25 düşüş, karla kaplı alanlarda yüzde 44 azalma, ardışık kurak günlerde 15 gün artış ile sıcak hava dalgalarında yılda 200 günlere varacak artış bekleniyor." şeklinde konuştu.

Tüm dünyanın suya ihtiyacının olduğuna işaret eden Sever, Türkiye'nin tüm sektörlere yönelik su kullanımı planlaması yapması gerektiğini vurguladı. Sever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Su Verimliliği Seferberliği"nin başlatıldığını dile getirerek, bu kapsamda su kaynaklarının verimli kullanımının amaçlandığını kaydetti.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatının kurulacağı bilgisini veren Sever, Ulusal Su Bilgi Sistemi ile milli su envanteri oluşturmayı, bu bağlamda da ulusal su yönetimi politikasına yön vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Komisyon, ilk olarak İzmir ve Muğla'da incelemelerde bulunacak

Komisyon Başkanı Karayel, sunumlarının ardından yaptığı konuşmada, Komisyonun bir sonraki toplantısında TBMM'de balıkçı barınaklarına yönelik 4 ayrı bakanlıktan yetkililerin dinleneceğini söyledi.

30 Kasım veya 1 Aralık'ta İzmir ve Muğla'da, sonraki hafta Trabzon ve çevre illerde saha çalışması yapmayı planladıklarını kaydeden Karayel, TBMM'de devam eden 2024 yılı bütçesine ilişkin çalışmaları da dikkate alarak diğer bölgelere yönelik saha ziyaretleri gerçekleştireceklerini anlattı.

Komisyon Sözcüsü CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, balıkçılık ve su ürünleri konusunda kurum ve kuruluşların arasında çelişkiler bulunduğunu, bu çelişkilerin ortadan kaldırılması ve sektörün sorunlarının çözümünün ancak "balıkçılık ve su ürünleri bakanlığı"nın kurulmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1778,39 -0,73%
  • ALTIN ONS 1937,81 -1%
  • BIST 100 7771,34 -0,89%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5446 0,2788%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5167 0,2611%
  • EURO/USD 1,0684 0,1894%
  • INGILIZ STERLINI 1,22264 0,06793%
  • JAPON YENI 151,53 0,105%
  • KANADA DOLARI 1,37978 -0,07532%
  • RUS RUBLESI 92,18 0%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye yeni 'yıldız'larına kavuştu: İşte Michelin yıldızı alan 7 yeni restoran
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyecek
Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyecek
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
GERİ
İLERİ
Türkiye yeni 'yıldız'larına kavuştu: İşte Michelin yıldızı alan 7 yeni restoran
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyecek
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyecek
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL