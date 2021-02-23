Başıbüyük-Samandıra arasındaki otoyol inşaatında çalışmalar devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu, “30-40 dakika yerine, 10 dakikalık bir yolculukla E-5’ten hemen Sancaktepe-Sultanbeyli hattında TEM yoluyla buluşma imkanı sağlayacak” dedi.

Maltepe Başıbüyük-Samandıra arasını 40 dakikadan 10 dakikaya düşürecek yol projesi bitme aşamasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yol inşaatının devam ettiği şantiye alanında, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, “5,6 kilometrelik bir hat; 2 gidiş, 2 geliş. Asfaltlamasından aydınlatmasına, bütün eksikleriyle inşallah Haziran ayı itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 30-40 dakika yerine, 10 dakikalık bir yolculukla E-5’ten, Maltepe’den hemen Sancaktepe-Sultanbeyli hattına TEM yoluyla buluşma imkanı sağlayacak” dedi.