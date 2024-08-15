İşte derin kriz: Çalışanların yüzde 75'i iş yükünden şikayetçi

Eleman.net tarafından Capital Dergisi için yapılan ankette katılanların yüzde 44'ü iş yerindeki iş yükünün çok arttığını, yüzde 31'i ise arttığını belirtiyor. Bu durum toplamda yüzde 75 gibi büyük bir oranın iş yükü artışından şikayetçi olduğunu gözler önüne seriyor. Katılımcıların yüzde 67’si günde 8-12 saat çalıştığını ifade ediyor. Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerde yüzde 35 olan tükenmişlik oranı kadınlarda yüzde 54'e çıkıyor.

Günümüz iş dünyasında artan rekabet, teknolojiyle gelen sürekli ulaşılabilirlik ve yoğun çalışma saatleri çalışanların üzerinde ağır baskı yaratıyor. Bu durum, iş yerinde karşılaşılan stresi yönetmeyi zorlaştırırken birçok çalışanın tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Tükenmişlik sendromu, sadece bireysel bir sorun olmanın ötesinde işletmelerin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini de olumsuz etkiliyor. Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını tehdit eden bu durum, iş yerindeki verimliliğin düşmesine, çalışan bağlılığının azalmasına ve yüksek iş gücü devrine yol açıyor.

* ARAŞTIRMANIN YER ALDIĞI AĞUSTOS SAYISINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ