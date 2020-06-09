Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Çalışma hayatında reform niteliğinde değişiklikler içeren istihdam kalkanının ilk uygulamalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
NTV’nin edindiği bilgilere göre, yeni düzenlemeler şöyle:
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK
- Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Düzenleme kapsamında işten çıkarmaları durduran yasanın yürürlük süresi 30 Eylül’e kadar uzatılacak.
- Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş, aylık bin 177 lira ödeme yapılmaya devam edilecek.
- Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.
- İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde. İşyerlerindeki kısa çalışmanın sona ermesi halinde tam zamanlı olarak geri dönen işçiler için işverenlere üç ay süreyle prim desteği sağlanacak. Böylece işverenlerin prim yükü azaltılarak maliyetleri de aşağı çekilecek.
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KAYITDIŞI ÇALIŞANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEME
- Kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınmasi şartıyla özel teşvikler geliştirilecek. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında sigortalı ya da kayıt dışı olarak çalışırken işten çıkarılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanlar, fiilen çalıştırılırsa ücret desteği verilecek.
- İşsizlik Sigortasi Fonu’ndan sağlanacak olan destek, günlük 57 lira 63 kuruş, aylik bin 752 lira olarak öngörülüyor.
İŞSİZ KALANLARA BİN 177 ÜCRET DESTEĞİ
- Kayıtdışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkarma yasağı süresince bin 177 lira nakit ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlanan çalışanların genel sağlık sigortası primlerini de işsizlik sigortası fonu karşılayacak. Destekten yararlanan kayıtdışı çalışanlar nedeniyle işverenlere idari para cezası uygulanmayacak.
YENİ İSTİHDAMA DESTEK GELİYOR
- Düzenlemeyle yeni istihdama da ücret desteği verilecek. 2019 başından 17 Nisan 2020’ye kadarki istihdam sayılarına ek olarak işe alınan her işçi için 30 Eylül’e kadar bin 732 TL destek verilecek. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanacak bu desteği, Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2021’e kadar üçer aylık dönemler halinde uzatabilecek.
- Genç nüfus ve 50 yaş üstünün iş hayatına katılabilmesi için süreli sözleşme şartları esnetilecek. 25 yaşın altındaki gençlerle 50 yaş üzerindekiler için de 3 yılı geçmemek üzere belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek.
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