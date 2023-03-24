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İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: Katılım finans alanında istihdam edilecek gençlere, 7 gün yüz yüze eğitim verilecek. Katılım finans kuruluşlarımız da destek vererek, hem depremde etkilenen bölgelerimizdeki istihdama hem de sektörün gelişimine katkı sağlayacak"

24 Mart 2023 | 00:35
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İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?

Depremlerden etkilenen gençlerin istihdamına doğrudan destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building iş birliğinde hayata geçirilen "Katılım Genç Gelişim Özel Programı"na başvurular başladı. Peki, Katılım Genç Gelişim (KGG) Programı nedir? Kimler başvurabiliyor? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyelinin artırılması, mevcut insan kaynağının geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın ve finansal okuryazarlığın yükseltilmesi amacıyla 2021'de hayata geçirilen "Katılım Genç Gelişim" (KGG) programının 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen genç yetenekleri kapsayacak şekilde istihdam garantili olan özel programına başvurular bugün itibarıyla yapılabiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Depremden etkilenen 11 ilde kendileri veya birinci derece yakınları ikamet eden veya bu illerdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören, üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu tüm genç yeteneklerin katılımına açık olan program için son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi.

Depremlerden etkilenen gençlerin istihdamına doğrudan destek olmak amacıyla başlatılan KGG özel programını başarıyla tamamlayanlara, katılım finans kuruluşlarında kariyerlerine doğrudan başlama fırsatı tanınacak.

- "Program, depremden etkilenen bölgelerden başvuran gençlere açık"

KGG özel programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, deprem bölgesinde afetten etkilenen 100 gence katılım finans kuruluşlarında iş imkanı sunacaklarını belirterek, "2021 yılında hayata geçirdiğimiz Katılım Genç Gelişim Programında bugüne kadar 1273 mezun verdik ve mezunlarımızdan 100'ün üzerinde gencimiz katılım finans kuruluşlarında iş hayatına başladı" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar gerçekleştirilen KGG'ler ile katılım finansın ihtiyaç duyduğu insan kaynağı potansiyelini artırdıklarını aktaran Aşan, bu özel programın depremden etkilenen bölgelerden başvuran gençlere açık ve istihdam garantili olduğunu vurgulayarak, katılım finansa ilgi duyan gençleri programa katılmaya davet etti.

Aşan, "Katılım finans alanında istihdam edilecek gençlere, 7 gün yüz yüze eğitim verilecek. Katılım finans kuruluşlarımız da destek vererek, hem depremde etkilenen bölgelerimizdeki istihdama hem de sektörün gelişimine katkı sağlayacak. Bu anlamda destek olan kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, programın başarılı bir şekilde tamamlanacağına ve 100 gencimizin de bu alanda kariyerlerine başarılı bir başlangıç yapacaklarına inanıyorum.

Bu özel programımızın yanı sıra depremden etkilenen illerimizin yeniden inşasına ve bölge halkımızın iyileşme sürecine katkı sağlayabilmek adına Finans Ofisi olarak devletimizin yetkili organları ile farklı projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- 100 katılımcı, 7 gün boyunca profesyonellerden eğitim alacak

Açıklamada paylaşılan bilgiler şöyle:

-"Katılım Finans" alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building iş birliğinde, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, HDI Katılım Sigorta, Neova Sigorta ve Türkiye Katılım Sigorta'nın destekleriyle düzenlenen KGG özel programı, 10-16 Nisan 2023 tarihlerinde ön elemeyi geçen 100 katılımcı ile fiziki olarak İstanbul'da yapılacak.

-KGG özel programıyla, İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel unsurundan bir tanesi olan Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyeli artırılacak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile de nitelikli ve uluslararası rekabete açık yeni yetenekler sisteme kazandırılacak.

-Program sayesinde depremlerden etkilenen genç yetenekler, uluslararası perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkanı elde ederek, kariyerine katılım finans alanında başlama fırsatı bulacak. Ayrıca program katılımcılarına Türkçe sertifika verilecek.

-Finans alanında kariyer hedefleyenlere, Katılım Finans alanında eşsiz bir fırsat sunan KGG özel programına, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla, depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden veya 1. derece yakınlarının bu illerde ikametgahı bulunan veya bu illerdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenci olan, 01.01.1995 ve sonrası doğum tarihli, üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen, katılım finansa ilgi duyan, kişisel gelişimine önem veren tüm genç yetenekler başvuru yapabilecek.

-KGG programı hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuru formunu doldurmak için "https://katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr/" adresi ziyaret edilebiliyor.

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