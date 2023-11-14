İzmir Aliağa'daki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, İzmir'in Aliağa ilçesinde belirlenen alanın "Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret AŞ Aliağa Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile yine aynı Kanun kapsamında, Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların, kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran 1000'de 1 olarak belirlendi.

Öte yandan, Silvan 1. Merhale Projesi (GAP) kapsamındaki Kıbrıs Barajı işinin yapımı amacıyla Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Eşme ve Sulak mahallelerindeki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması uygun bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bazı yerlerde DSİ tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.