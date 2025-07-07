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Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 548 öğrenci alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması hedefiyle önemli bir adım atıyor. Bu kapsamda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) bünyesinde toplam 548 öğrenci alımı gerçekleştirecek. İşte başvuru tarihleri ve şartları

07 Temmuz 2025 | 17:32
Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 548 öğrenci alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesine 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak. İşte başvuru tarihleri ve şartları...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay adayı alımı başvuru tarihleri

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz'da başlayıp, 27 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay adayı alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını sadece "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay adayı alımı şartları neler?

Başvuruda bulunacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekiyor.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

 

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