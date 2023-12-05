ARA
Bist 100
8100,54
0,16%
Bist 100
Dolar/TL
28,9317
0,0502%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2763
-0,2304%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0808
-0,2404%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1891,43
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

JP Morgan'dan yüksek faiz ve enflasyon değerlendirmesi

ABD'li yatırım bankalarından JP Morgan, yüksek faiz oranları ve kredilerle ilgili sıkıntıların yönetilebilir olacağını ve gelecek yıl ekonomide bir resesyona yol açmamasının beklendiğini bildirdi.

05 Aralık 2023 | 09:11
0
JP Morgan'dan yüksek faiz ve enflasyon değerlendirmesi

JP Morgan Private Bank, 2024 Küresel Yatırım Görünümü Raporu'nu yayımladı.

Raporda, enflasyonun gelecek yıl muhtemelen yatışacağı, yine de buna karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.

Yüksek faiz oranlarının kredi alımını zorlaştırdığına değinilen raporda, gelecek yıl kredi zorluğundan dolayı belirli sektörlerde daha fazla sıkıntı yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

Hassas sektörlerin ticari gayrimenkul kredileri, kaldıraçlı krediler ve tüketici kredisi ile yüksek getirili kurumsal kredinin bazı alanlarını içerdiği belirtilen raporda, bilançolarındaki borç seviyeleri göz önüne alındığında, küçük ölçekli hisse senetlerinin yüksek faiz oranlarından benzer şekilde etkilenebileceği kaydedildi.

Raporda, "Ancak yüksek faizlerin sebep olduğu bu sıkıntıların yönetilebilir olacağını ve daha da önemlisi 2024 yılında ekonomide bir resesyona yol açmayacağını düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

JP Morgan'ın raporunda, ekonominin bazı sektörlerinin ise artan faiz oranları karşısında beklenenden daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Gelecek yıl ve sonrasında daha anlamlı enflasyon beklentisiyle başa çıkmak için yatırımcıların öncelikle hisse senetlerine bakabileceği belirtilen raporda, halka açık şirketlerin hem fiyatlandırma gücünü hem de marjlarını korumaya devam edebileceği aktarıldı.

Raporda, bu yıl tahvil sahipleri için sancılı bir dönem yaşandığı, yeni faiz rejiminin tahvil piyasası fiyatlamasında bir sıfırlamayı temsil ettiği ve çekirdek tahvillerin artık ileriye dönük güçlü getiriler sağlamaya hazır olabileceği kaydedildi.

JP Morgan'ın raporunda, "Hisse senetlerine kıyasla tahviller, Küresel Finansal Kriz öncesinden bu yana bu kadar çekici görünmemişti." değerlendirmesi yer aldı.

Yapay zeka ivmesiyle hisse senetlerinin yeni zirvelere doğru ilerliyor gibi göründüğüne işaret edilen raporda, hisse senetlerinin 2024'te anlamlı kazanç potansiyeli sunduğu, yüksek faiz oranlarının olduğu bir dönemde ekonomik büyüme yavaşlasa bile büyük sermayeli özsermaye kazançlarının büyümesinin hızlanabileceği ve gelecek yıl hisse senedi piyasalarını daha yüksek seviyelere taşıyabileceği ifade edildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1891,43 0,39%
  • ALTIN ONS 2033,41 0,34%
  • BIST 100 8100,54 0,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9317 0,0502%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2763 -0,2304%
  • EURO/USD 1,0808 -0,2404%
  • INGILIZ STERLINI 1,26154 -0,13102%
  • JAPON YENI 146,932 -0,24%
  • KANADA DOLARI 1,35652 0,18686%
  • RUS RUBLESI 91,4275 -0,0792%
Günün En Çok Okunanları
Çates Elektrik (CATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Çates Elektrik (CATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL