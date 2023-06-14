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Kabine bugün toplanacak... Ana gündem ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak.

14 Haziran 2023 | 09:22
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Kabine bugün toplanacak... Ana gündem ekonomi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya gelecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.

Öncelikli gündem ekonomi

Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alınması ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor. 

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.  

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