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Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. İç ve dış siyasette öne çıkan konular, toplantıda ele alınacak. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

12 Şubat 2024 | 09:07
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öne çıkan başlık ekonomi ve öğretmen atamaları olacak.

Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar da görüşülecek.

Mısır'a ziyaret masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.

Gazze'ye saldırılar görüşülecek

İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

F-16 tedarik ve modernizasyon süreci de kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olarak belirtiliyor.

Amerikan Kongresi'nden Türkiye’nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı.
Kabinede bu konuda teknik süreçlere ilişkin de değerlendirmeler yapılacak.

Terörle mücadele ele alınacak

Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'a bir dizi temasta bulundu.

O ziyaretlerin yansımaları ve Irak’taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.

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