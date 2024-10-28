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Kabine bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Gündemde, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ve sonrasında PKK'ya yönelik operasyonlar ile Orta Doğu'da giderek artan tansiyon olacak.

28 Ekim 2024 | 09:44
Son Güncellenme: 28 Ekim 2024 | 09:44
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

NTV'nin haberine göre toplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar olacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendirilecek.

ENFLASYON HEDEFİ

Toplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alınacak. 

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