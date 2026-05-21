  • Kadınların el emeği ürünleri sergide görücüye çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde maddi imkanları kısıtlı kadınlar, Kaymakamlık bünyesindeki kurslarda emek vererek hazırladıkları ürünleri düzenlenen sergide görücüye çıkardı.

İhlas Haber Ajansı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde dezavantajlı durumdaki kadınlar, Kaymakamlık bünyesinde verilen kurslarda hazırladıkları el emeği ürünleri sergide vatandaşların beğenisine sundu.

Profesyonel teknikleri öğreniyorlar

Hendek ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi ve Sosyal Dayanışma Merkezi'nde kurslara katılan kursiyerler, eğitim süreci boyunca hem maddi destek hem de profesyonel teknikleri öğreniyor.

Kadınların toplumsal hayata katılımı güçlendiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika imkanının sunulduğu bu merkezlerde, mesleki eğitimin yanı sıra aile ve sağlık konularında bilgilendirme seminerleri de verilerek kadınların toplumsal hayata katılımı güçlendiriliyor.

2026 yılının ilk döneminde 6 farklı mesleki kursta yaklaşık 65 kursiyer eğitim gördü

 Bu çerçevede 2026 yılının ilk döneminde 6 farklı mesleki kursta yaklaşık 65 kursiyer eğitim aldı.

Kursiyerler için sergi açıldı

Kursiyerler için ise ilçe kaymakamlığının önünde kurulan alanda sergi açıldı. Kadınlar, kurslarda bin bir emekle ürettikleri ürünleri sergiyle taçlandırdı.

"Kadın olarak dipten başlayıp zirveye kadar neleri başarabileceğimizi öğrendik"

Kursiyer Hatice Yılmaz, "Dikiş öğrenmeye geldik ve makineleri bilmiyorduk. Makas, makine kullanmayı, parçaları birleştirmeyi öğrendik. Yavaş yavaş kesip biçip ve dikmeyi yapıyoruz. Şimdide sergimizi açıyoruz. Burada abiyeler, yazlık, kışlık elbiseler, çocuk kıyafetlerini ürettik. Bu kurslarda çevremde tanıdığım insanlar arttı. Kadın olarak dipten başlayıp zirveye kadar neleri başarabileceğimizi öğrendik" dedi.
