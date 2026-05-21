Rize'de çay üzerinde bir çok çalışma yürüttüklerini hatırlatan RTEÜ Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Çay İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Mete Avcı "Kaliteli ve sürdürülebilir bir çay üretimi için üreticilerimizin doğru hasat ve üretim yöntemleriyle çayı işlemesi son derece önem arz etmektedir. Bu vesileyle çapalama, gübreleme, işleme ve üretim teknikleri açısından üniversitemizde çok farklı bilimsel çalışmalar yürütülmekte. Yine üreticilerimize, yakın zamanda birçok sosyal organizasyon gerçekleştirilerek sadece siyah çay değil, diğer çaylarla alakalı da hem üretim hem de çapalama ve gübreleme gibi süreçlerle alakalı yetkinlikler ve programlar yapmaktayız. Uluslararası Çay Günü vesilesiyle çaya emek veren, başta Sayın Zihni Derin'i rahmetle anıyor, üreticilerimizin ve çay sektöründeki paydaşlarımız için yeni sezonun hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Herkesin Dünya Çay Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.