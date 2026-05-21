Ecolab Türkiye ve Kafkasya’nın yeni genel müdürü Matheo Tuncer oldu

Su, hijyen ve enfeksiyon önleme çözümleri ile hizmetlerinde global bir lider olan Ecolab, Türkiye & Kafkasya Genel Müdürü olarak Matheo Tuncer’i atadı. Tuncer, mevcut görevi olan Hindistan, Orta Doğu ve Afrika (IMEA) Yiyecek ve İçecek Grubu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini de yürütmeye devam edecek.

Yeni göreviyle birlikte Tuncer, şirketin Türkiye ve Kafkasya’daki operasyonlarını ve pazar stratejisini yönetmekten, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmekten ve şirketin 40'tan fazla sektördeki varlığını güçlendirmekten sorumlu olacak.

Bu önemli atamayı değerlendiren Tuncer, “Türkiye, Ecolab için dinamik ve stratejik açıdan büyük öneme sahip bir pazar. Amacımız, müşterilerimizin işlerini verimli bir şekilde büyütürken, gelecek nesiller için su ve enerji gibi hayati kaynakları korumalarına destek olmak. Bölgedeki yetenekli ekibimizle birlikte bugün değer yaratan ve gelecekte daha güçlü bir yapıyı destekleyen bilimsel çözümler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

2014 yılında Ecolab bünyesine katılan Tuncer, şirkette çeşitli üst düzey pozisyonlarda bulundu. Son olarak IMEA Sağlık Hizmetleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ecolab’tan önce Türkiye’de Suez bünyesinde Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalışan Tuncer, kariyerine Fransa’da Thales Askeri Havacılık (Thales Military Avionics) şirketinde İş Geliştirme Müdürü olarak başladı. Toulouse Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olan Tuncer , Kedge Business School İşletme Yüksek Lisans (MSc) derecesine sahiptir. Çok iyi derecede Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerini bilen Tuncer, iş hayatı dışında lisanslı bir hafif uçak pilotudur.

