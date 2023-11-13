Kalite Kongresi için geri sayım başladı

Türkiye’de sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle yola çıkan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) bu yıl 32’ncisini düzenleyeceği kongreyi Cumhuriyet’in 100’üncü yılına adadı. Bu kapsamda kongrede ‘Su Gibi’ ana teması ile özetle su gibi akan bir yüzyılın değerlendirmesi yapılırken gelecek yüzyıla ilişkin ön görüler masaya yatırılacak. 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek kongrede, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne uzanan tarih; ekonomiden toplumsal gelişime, spordan sanata, bilimden kültüre ve çağdaş eğitime kadar farklı boyutlarla ele alınacak. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, “Derneğimizin bugüne kadar düzenlediği Kalite Kongrelerinde yaklaşık 150 bin katılımcı ve 2 bin 800 konuşmacı yer aldı. Ayrıca her yıl yaklaşık 3 bin 600 kişiye ev sahipliği yaptık. Bu sene ise heyecanımız çok başka… Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutladığımız bu yılda gerçekleştireceğimiz 32. Kalite Kongremizi Cumhuriyetimizin su gibi geçen 100 yılına adadık” diyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kongrenin konuşmacıları arasında; eğitimci Abbas Güçlü, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu gibi Türkiye’nin önemli değerleri yer alıyor.

Kongrenin ilk gününde büyük güçlükler ve ekonomik zorluklarla inşa edilen Cumhuriyetin su gibi akan hikâyesine, ekonomik ve toplumsal dönüşümün penceresinden projeksiyon tutulacak. Doğal zenginliklerin yeniden keşfi ile kadınların Cumhuriyetin kuruluşunda gösterdiği üstün gayretlerin 100 yıllık tarihindeki yerini vurgulayacaklarını belirten Bayraktar, “100 yılda, 13 milyondan 85 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun tüm renklerinin analiz edileceği kongremizde, Cumhuriyetin kuruluşunda kadınların verdiği mücadele ile ülkemizi bugünlere ulaştırılan çabalarını da gözler önüne sereceğiz” diyor.

Kongrenin ikinci gününde ise yeni 100 yılda Türkiye’nin nasıl bir ekonomik büyüme, toplumsal gelişim ve coğrafi koruma içinde olması gerektiği ile Türkiye’yi aydınlığa taşıyacak değerler ele alınacak. Türkiye ekonomisini gelecek yüzyıla taşıyacak potansiyeli, tarımdan sanayiye, ticaretten finansa kadar her alanda bilimsel ve teknolojik boyutlarıyla irdeleyeceklerini belirten Bayraktar, Türkiye’nin entelektüel sermayesi, toplumsal ve bireysel yetenek ve yetkinliklerinin gelişimi için nasıl bir sosyal sistem oluşturulması gerektiğini tartışarak, sorunların aşılması noktasında çözüm önerileri sunacaklarını vurguluyor.

MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ VERİLECEK

“Kongremizde, gelenekselleşen Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini bulacak. Gelenekselleşmesini umut ettiğimiz ve bu yıl birincisini düzenlediğimiz Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’ni de sahiplerine takdim ederek bu yıl bir ilke imza atacağız.”