Kamu Personel alımı 2025 ne zaman başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Devlet kadrolarında istihdam edilme hayali kuran binlerce aday için 2025 yılı, kamu personel alımları açısından hareketli geçiyor. Farklı bakanlıklar ve kurumlar, bünyelerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli unvanlarda personel alımları gerçekleştirirken, adayların bu süreçleri yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığına 150, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1, Sağlık Bakanlığına 5, Jandarma Genel Komutanlığına da 2 kadro ihdası yapıldı.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 150 ataşe, Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatına 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları ihdas edildi.

KAMUYA 2 BİN 659 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de başvuru şartları, başvuru tarihleri, sınav yada mülakat gibi detaylar yayınlanmadı.