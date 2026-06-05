Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontroller sırasında yasa dışı şekilde taşındığı tespit edilen 840 kilogram canlı akivades bulundu. Olayla bağlantılı kişiye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası kesildi.
1 Yüklü miktarda canlı akivades bulundu
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ile Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ortak denetimde, sınır kapısından geçiş yapmak isteyen bir araçta yüklü miktarda canlı akivades bulundu.
2 Doğal alanlarına bırakılacak
Yapılan kontrollerde 840 kilogram canlı akivades tespit edilirken, ürüne ve taşıyan araca mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.
Yetkililer, ele geçirilen akivadeslerin canlı olması nedeniyle doğal yaşam alanlarına iade edilmesine karar verildiğini açıkladı.