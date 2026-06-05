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  • Kapıkule'de 840 kilo canlı akivades ele geçirildi: Şahsa 1 milyon lira ceza uygulandı

Kapıkule'de 840 kilo canlı akivades ele geçirildi: Şahsa 1 milyon lira ceza uygulandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 840 kilogram canlı akivadese el konuldu. Konuyla ilgili işlem başlatılırken, sorumlu şahsa yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kapıkule'de 840 kilo canlı akivades ele geçirildi: Şahsa 1 milyon lira ceza uygulandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontroller sırasında yasa dışı şekilde taşındığı tespit edilen 840 kilogram canlı akivades bulundu. Olayla bağlantılı kişiye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası kesildi.

1 Yüklü miktarda canlı akivades bulundu

Yüklü miktarda canlı akivades bulundu

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ile Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ortak denetimde, sınır kapısından geçiş yapmak isteyen bir araçta yüklü miktarda canlı akivades bulundu.

2 Doğal alanlarına bırakılacak

Doğal alanlarına bırakılacak

Yapılan kontrollerde 840 kilogram canlı akivades tespit edilirken, ürüne ve taşıyan araca mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.

Yetkililer, ele geçirilen akivadeslerin canlı olması nedeniyle doğal yaşam alanlarına iade edilmesine karar verildiğini açıkladı.

3 Olayla ilgili şahsa yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı

Olayla ilgili şahsa yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı

Olayla ilgili şahıs hakkında yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulanırken, su ürünleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarındaki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
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