Karadeniz'de avlanıyor, kavanozu 1100 liradan satılıyor

Kentte denize açılan balıkçıların ağlarına takılan ve ağırlıkları 5 kilogramı bulan toriklerden, yazın tüketilmesi için lakerda yapılıyor. Dilim şeklinde kesilen ve 10 gün tuzda bekletilen torikler, daha sonra kavanozlara konularak satışa hazır hale getiriliyor.

1 KAVANOZU 1100 LİRA Kavanozu 1100 liradan satılan lakerdalar, talebe göre farklı kentlere de gönderiliyor.

2 BU SEZON ZAYIF GEÇTİ Lakerda yapan balıkçılardan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, bu sezon palamut avcılığının zayıf geçtiğini söyledi.

3 AZ MİKTARDA AĞLARA TAKILDI Lakerda yapmak için yeterli palamut ve torik bulamadıklarını anlatan Gündoğdu, az miktarlarda ağlara takılan palamut ve toriği imkan dahilinde lakerda yapımında kullandıklarını dile getirdi.