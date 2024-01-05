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Karadeniz'de avlanıyor, kavanozu 1100 liradan satılıyor

Karadeniz'de avlanan 5 kilogramlık torikler, Sinop'ta balıkçılar tarafından lakerda (tuzlu balık) yapıldıktan sonra kavanozlara konularak satışa sunuldu.

05 Ocak 2024 | 16:58
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Karadeniz'de avlanıyor, kavanozu 1100 liradan satılıyor

Kentte denize açılan balıkçıların ağlarına takılan ve ağırlıkları 5 kilogramı bulan toriklerden, yazın tüketilmesi için lakerda yapılıyor. Dilim şeklinde kesilen ve 10 gün tuzda bekletilen torikler, daha sonra kavanozlara konularak satışa hazır hale getiriliyor.

1 KAVANOZU 1100 LİRA

KAVANOZU 1100 LİRA Kavanozu 1100 liradan satılan lakerdalar, talebe göre farklı kentlere de gönderiliyor.

2 BU SEZON ZAYIF GEÇTİ

BU SEZON ZAYIF GEÇTİ Lakerda yapan balıkçılardan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, bu sezon palamut avcılığının zayıf geçtiğini söyledi.

3 AZ MİKTARDA AĞLARA TAKILDI

AZ MİKTARDA AĞLARA TAKILDI Lakerda yapmak için yeterli palamut ve torik bulamadıklarını anlatan Gündoğdu, az miktarlarda ağlara takılan palamut ve toriği imkan dahilinde lakerda yapımında kullandıklarını dile getirdi.

4 YAPIMI MEŞAKKATLİ

YAPIMI MEŞAKKATLİ Avlanan son toriklerin 5 kilogramlık olduğunu belirten Gündoğdu, "Bu büyüklükteki torikler lakerda için en uygun balıklar. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Avlanan toriklerin bir bölümünü lakerda yaptık. Zaten çok sayıda talep vardı. Onların bir kısmını karşılamış olacağız. Tabii balık pahalı, lakerda yapımı da meşakkatli bir iş. Bu nedenle fiyatı biraz pahalı olsa da ilgi bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.
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