Terma City’nin başarısı ikinci yatırımı getirdi. Yalova’daki termal turizmin kurallarını Terma City yatırımıyla yeniden yazan Karaderili Şirketler Grubu, ilk yatırımın başarısıyla ikinci yatırımına hız verdi. Terma Garden ismiyle hizmet verecek olan yeni yatırım 40 milyon dolara mal olacak.

Terma City’e gelen yoğun taleple 300 dönümlük ormanın yanındaki Terma Garden projesine başlayan Grup, bu yatırımla termal turizmindeki iddiasını taçlandırdı.

Türkiye’nin ekonomik gücüne güvenerek pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermeyen 26 yıldır termal turizmin lider şirketlerinden olan Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, söz verdiği gibi ikinci yatırıma başladı. Talas, yatırımı erteleyen işadamlarına “Yatırımı durdurmayın. Şimdi yatırım yapmazsanız ne zaman yapacaksınız” tavsiyesinde bulundu. Yaptığı tavsiyenin gereğini önce kendisi yaparak örnek olmak istediklerini söyleyen Talas, Yalova’da Terma City’nin yanındaki araziye yapılacak olan 40 milyon dolarlık yeni yatırıma başladıklarını söyledi.

Talas, yeni otelleri Terma Garden ile birlikte istihdam oranını yüzde 40 artıracaklarını belirterek, “Yeni projeyle Yalova’ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak” dedi. 6 ay önce başlanan Terma Garden otel inşaatının 2022 son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.