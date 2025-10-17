ARA
  Kasım ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kiracılar için kira artış oranı belli oluyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla "Kasım ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak?" soruları artış gösterdi.


Kasım ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, iş yeri ve konut kiraları için uygulanacak azami zam oranını belirlemektedir. Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, güncel zam oranını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Kasım ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak? 

Kasım ayı kira artış oranı 3 Kasım tarihinde saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. 

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Kira artış oranlarının hesaplanmasında ve uygulanmasında kullanılan yasal yöntem, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi ile belirlenmiştir.

Kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılan temel gösterge, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanabilecek yasal üst sınırı oluşturmaktadır.

Konut Kiralarındaki Güncel Durum:

1 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiraları için geçerli olan ve artışı %25 ile sınırlayan yasal düzenleme kalkmıştır.

Bu düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte, konut kiralarındaki zamlar da artık tamamen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiş durumdadır. Yani konut kiralarında da yasal üst sınır, TÜFE 12 aylık ortalamasıdır.

Kiracılar ve ev sahipleri, kira sözleşmesi yenileyecekleri ayın bir önceki ayında açıklanan TÜİK verilerindeki TÜFE on iki aylık ortalama değişim oranını dikkate alarak zam oranını belirlerler.

 

Kira artış oranı Ekim ayı belli oldu
