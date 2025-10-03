Kira artış oranı Ekim ayı belli oldu! 2025 TÜFE Ekim ayı kira artışı hesaplama örneği

Ekim 2025 ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2025 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle netleşti. Sözleşmesi Ekim ayında yenilecek kiracılar bu oranlara göre zam yapabilecek.
Ekim 2025 kira artış oranı ne kadar?
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 38,36 artış gösterebilecek.
2025 TÜFE Ekim ayı kira artışı hesaplama örneği
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: % 38,36
Kira Artış Tutarı: 3 bin 836 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 836 TL
Eylül 2025 kira artışı ne kadardı?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Eylül kira artış oranı da belli oldu. Eylül ev sahipleri (tavan) yüzde 39,62 artış yapabildi.
Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılan temel gösterge, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanabilecek yasal üst sınırı oluşturmaktadır.
1 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan yasal düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte, kira zamları artık tamamen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiş durumdadır.