Kira artış oranı Ekim ayı belli oldu! 2025 TÜFE Ekim ayı kira artışı hesaplama örneği

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılan temel gösterge, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanabilecek yasal üst sınırı oluşturmaktadır.

1 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan yasal düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte, kira zamları artık tamamen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiş durumdadır.