ARA
Bist 100
7948,6
-0,76%
Bist 100
Dolar/TL
28,8561
-0,2602%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5359
-0,7537%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0909
-0,5833%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1891,49
-0,54%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kasımda açlık sınırı 14 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 45 bin TL'yi aştı

Kasımda açlık sınırı 14 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 45 bin TL'yi aştı

TÜRK-İŞ'in çalışmasına göre, Kasım ayında açlık sınırı Kasım'da 14.026 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 45.687 TL'ye yükseldi.

28 Kasım 2023 | 10:09
Son Güncellenme: 28 Kasım 2023 | 11:05
0
Kasımda açlık sınırı 14 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 45 bin TL'yi aştı

TÜRK-İŞ, kasım ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırını 45 bin 686 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın kasım 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, kasım ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 14 bin 25 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 45 bin 686 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 18 bin 239 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,49 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 80,12 olarak hesaplandı.

Zeytinyağının litre fiyatı 300 liraya yükseldi

Kasım ayında süt fiyatları geçen aya göre yüzde 8,5 arttı. Sütün litresi marketlerde ortalama 34,5 liradan satılmaya başlandı. Peynir ve yoğurt fiyatları ise değişmedi.

Et fiyatlarında geçen aya göre önemli bir değişiklik görülmezken dana kıyma ortalama 331 lira, dana kuşbaşı ise ortalama 356 liradan satıldı.

Tavuk kilogram fiyatı ortalama 69 lira, fiyatı düşen yumurtanın tanesi ise ortalama 3,77 lira olarak hesaplandı.

Kilogram fiyatı 100 lira olan hamsinin fiyatı değişmedi, tezgahlarda en çok talep gören deniz balıklarının fiyatı ortalama 172 liradan satıldı.

Kuru baklagillerin tamamının fiyatında artış yaşandı. Fiyatı geçen aya göre ortalama yüzde 21 artan nohudun kilogramı 85 lira oldu.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 24,40 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 36,41 lira hesaplandı.

Zeytinyağı fiyatlarındaki artış kasım ayında da devam etti. Zeytinyağı fiyatları marketlerde ortalama litresi 300 liradan satıldı. Ayçiçek yağında fiyatlar aynı kalırken tereyağı fiyatları yüzde 6 arttı.

Siyah zeytinin kilogramı ortalama 223 liradan, yeşil zeytinin kilogramı ise ortalama 168 lirada satıldı. Şeker, reçel, çay, ıhlamur ve bal fiyatları aynı kaldı, pekmez fiyatında kısmi düşüş görüldü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1891,49 -0,54%
  • ALTIN ONS 2038,8 -0,29%
  • BIST 100 7948,6 -0,76%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8561 -0,2602%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5359 -0,7537%
  • EURO/USD 1,0909 -0,5833%
  • INGILIZ STERLINI 1,26467 -0,3632%
  • JAPON YENI 147,821 0,353%
  • KANADA DOLARI 1,35758 -0,13572%
  • RUS RUBLESI 89,8 1,2401%
Günün En Çok Okunanları
Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi
GERİ
İLERİ
Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL