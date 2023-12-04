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  • Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 13,63 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde görüldü.

04 Aralık 2023 | 10:41
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Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay tereyağındaki fiyat artışını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,02 ile sigaralar, yüzde 9,94 ile peynir, yüzde 9,77 ile kuru sebze ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde oldu. Bunu, yüzde 3,19 ile diğer büyük ev aletleri, yüzde 2,26 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,72 ile çocuk giyimi takip etti

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