Kayıp iş insanı denizcilik tutkusunu böyle anlatmış

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Yukay'a ait yat Marmara Adası Asmalı Topaç mevkii açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu. Hem açık deniz hem de kıyı hattında arama faaliyetleri sürüyor.

İHA'nın haberine göre küçük yaşlardan itibaren denizciliğe ilgi duyan Halit Yukay’ın sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı. 2008 yılında kurulan Yukay Denizcilik ile Mazu Yachts markası adı altında birçok tekne üreten iş insanı görüntülerde deniz ve tekne tutkusunu anlatıyor. Yukay'ın Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi bulunduğu öğrenildi.