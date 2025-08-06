Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanan ve kendisinden haber alınamayan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerince Marmara Denizi'nde yapılan aramalar görüntülenirken, henüz Yukay'a ait bir iz bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, Mazu Yachts’ın sahibi iş adamı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova’dan yatıyla Mikonos’a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yukay'a ait lüks yat ikiye ayrılmış halde bulundu. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci gününde de zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ediyor.

Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Avşa Adası, Marmara Adası, Paşalimanı Adası gibi adaların olduğu bölgede yapılan aramaların yanı sıra Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası açıklarında da aramalar yapılıyor.

Halit Yukay kimdir?

Halit Yukay, 2011 yılında kurduğu Mazu Yachts adlı firma ile yat üretim sektörüne giriş yaptı. Yat tasarımı ve üretimini çocukluk hayali olarak tanımlayan Yukay, kişiye özel lüks yat üretiminde Türkiye'de adından söz ettiren girişimciler arasında yer alıyor. Mazu Yachts, hem yerli hem de yabancı müşterilere hizmet veriyor ve sektördeki yenilikçi yaklaşımıyla biliniyor. AA