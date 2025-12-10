Kendi düğününde ihtiyacı gördü, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor

Trendlerin, renklerin ve konseptlerin analizlerini yaparak, hem teknik ekip hem de Ar-Ge birimiyle ürün tasarımlarını oluşturduklarını dile getiren Gür, şunları kaydetti:

"Her ürünün çizimi, ölçüsü, oranı ve malzemesi tamamen bize ait. Yani dışarıdan bir ürünü kopyalamıyoruz. Tam tersine sektörde yeni trendleri belirleyen tasarımları ortaya koyuyoruz. Tesiste 56 kişiye doğrudan istihdam sağlamanın yanında evlere verdiğimiz fason dikiş işleriyle talebe göre yaklaşık 120 kişiye iş imkanı sunuyoruz. Özellikle evde üretimi yapan kadınlara verdiğimiz işler sayesinde birçok ailenin gelirine katkı sağlıyoruz. Bölgedeki kadın istihdamını destekliyoruz. Hem fabrikada hem de evde çalışan tüm ekibimiz Bozüyük'ten Türkiye'ye açılan bu yönetim gücünün gerçek kahramanlarıdır. Üretim kapasitemiz arttıkça istihdamı büyütmeye daha fazla kişiye iş verme fırsatı sunmaya devam edeceğiz."