ABD'li bankacılık devi asgari ücret tahminini açıkladı

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi doğrudan etkileyecek 2026 yılı asgari ücretine ilişkin beklentiler açıklanmaya başladı. ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunda asgari ücrete dair tahminini paylaştı. Buna göre, 2026 yılı asgari ücretinde yüzde 25'lik bir artış öngörüldü.

Raporda, piyasalar açısından önemli bir katalizör olacağı belirtilirken, 12 aylık enflasyon beklentileriyle uyumlu şekilde yüzde 25’lik bir artış öngörüldüğü ifade edildi.

Net 22 bin 104 lira 67 kuruş olan mevcut asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde tutar 27 bin 630 liraya yükselecek.

"Makroekonomik koşullarda iyileşme beklenmesine rağmen..."

Raporda ayrıca, 2025 yılının yavaşlayan gelirler ve marj baskısı sebebiyle şirketler için zorlu geçtiğine vurgu yapıldı. Bu durumunda reel kazançlarda yüzde 20 düşüşe yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, 2026 yılında makroekonomik koşullarda iyileşme beklenmesine rağmen, tüketici talebinin hala kırılgan olduğuna da vurgu yapıldı.

Raporda Türkiye'nin 2026 yılında Gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 4,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği de belirtildi. Ayrıca, bu büyümenin Türkiye'yi en hızlı büyüyen gelişmekte olan piyasalar arasında konumlandıracağı da kaydedildi.

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık Cuma günü ilk toplantısını yapacak. Beklentiler ise 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20-30 bandında zam yapılması yönünde.