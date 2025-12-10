Atık sular geri dönüşüyor: 70 bin kişinin ihtiyacına denk miktarda su kazandırılacak

Projenin yıllık 781 bin liralık su tasarrufu ve 25 bin kilovatsaat enerji kazancı oluşturacağı hesaplanırken, 14 bin kilogram karbon salınımının da önüne geçileceği öngörülüyor.

Uygulamayla, 70 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk miktarda suyun doğada kalması hedefleniyor.