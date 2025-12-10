Atık sular geri dönüşüyor: 70 bin kişinin ihtiyacına denk miktarda su kazandırılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan suları modern yöntemlerle yeniden kullanıma kazandırdı. Araç yıkama ve peyzaj sulamada değerlendirilen bu çevreci uygulama, su ve enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.
1 Su kaynaklarının korunmasını sağlıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlı yatırımları arasında öne çıkan gri su projesi, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine katkı sunuyor.
2 Atık sular yeniden kazanılıyor
Proje kapsamında tesiste kurulan arıtma prosesiyle atık sular yeniden kazanılarak günlük operasyonlarda kullanılmaya başlandı.
3 Peyzaj sulamasında kullanılıyor
Gri su, Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde çöp taşıma araçlarının yıkanması ile peyzaj sulamasında aktif şekilde değerlendiriliyor.
4 Yılda 50 bin ton içme suyu tasarrufu
Böylece içme kalitesindeki suyun bu alanlarda kullanımı önleniyor ve yılda 50 bin ton içme suyu tasarrufu sağlanıyor.
5 70 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk miktarda su kazandırılacak
Projenin yıllık 781 bin liralık su tasarrufu ve 25 bin kilovatsaat enerji kazancı oluşturacağı hesaplanırken, 14 bin kilogram karbon salınımının da önüne geçileceği öngörülüyor.
Uygulamayla, 70 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk miktarda suyun doğada kalması hedefleniyor.