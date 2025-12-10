İki deprem uzmanı uzun süre sonra aynı fikirde uzlaştı: "Antalya depremi basit bir deprem değil"

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Serik ilçesinde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından dikkatleri yeniden Akdeniz fay hatlarına çevirdi. Deprem sonrasında peş peşe açıklamalarda bulunan iki önemli yer bilimci, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ve Prof. Dr. Naci Görür'ün, sarsıntının kaynağına dair temel görüşlerde anlaşması dikkat çekti. İki uzmanın da bölgedeki hareketliliğin münferit bir olay olmadığını, Akdeniz'deki daha büyük ve derin bir jeolojik sistemin parçası olduğunu vurgulaması, bölgenin tektonik yapısıyla ilgili önemli ipuçları verdi.
1 Yitim Zonu ve İki Kütlenin Karşılaşması
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depreme neden olan yeraltı hareketliliğinin basit bir fay kırılması değil, iki devasa kütlenin karşılaşma alanında gerçekleşen karmaşık bir süreç olduğunu ifade etti. Üşümezsoy, depremin Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına doğru daldığı ve kabukların birbirinin üzerine ilerlediği "yitim zonu" kuşağında meydana geldiğini belirtti.
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda gelişen ve 100 kilometreye kadar inen derinliği olan bu yapının, Antalya'nın kuzeyinden geçen "ters fay" hatlarının derinlerdeki karmaşık yapının yüzeydeki yansıması olduğunu vurguladı.
Üşümezsoy, bu sarsıntının Akdeniz'deki daha büyük bir tektonik sistemin parçası olduğunu belirterek, hareketliliğin izole olmadığını kaydetti.
3 Görür'den "Daha Büyük Kapasite" Uyarısı
Kentte paniğe yol açan depremlerin ardından uyarılarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise bölgedeki deprem potansiyelinin altını çizdi.
Görür, Torbalı-Aksu (Antalya) açıklarında 95 km derinlikte gerçekleşen depremin, Antalya Körfezi'nin batısında yer alan normal faylar üzerinde geliştiğini söyledi.
Depremin büyüklüğünün 5.2 olarak ölçüldüğünü ancak derinliği nedeniyle kenti fazla etkilemediğini aktardı. Buna rağmen Görür, bu normal fayların uzunlukları dikkate alındığında, bölgenin çok daha büyük bir deprem üretme kapasitesine sahip olabileceği uyarısında bulundu.
4 İstanbul Görüş Ayrılığı Akıllara Geldi
Antalya depremindeki bu ortak görüş, iki profesörün geçmişte İstanbul ve Marmara Denizi'ndeki beklenen büyük deprem senaryoları hakkındaki keskin fikir ayrılıklarını akıllara getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini sıkça dile getirirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu şiddette bir deprem üretecek fay olmadığını savunuyordu. Hatta Üşümezsoy, Görür'ün 1999'dan bu yana öne sürdüğü senaryoların gerçekleşmediğini ve son 6.2'lik sarsıntının beklenen kırılmayı gerçekleştirerek stresi bitirdiğini iddia etmişti. Ancak Akdeniz'in derinliklerindeki bu sarsıntı, iki uzmanı bölgesel ve derin tektonik yapılar konusunda bir araya getirdi.