İki deprem uzmanı uzun süre sonra aynı fikirde uzlaştı: "Antalya depremi basit bir deprem değil"

Antalya depremindeki bu ortak görüş, iki profesörün geçmişte İstanbul ve Marmara Denizi'ndeki beklenen büyük deprem senaryoları hakkındaki keskin fikir ayrılıklarını akıllara getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini sıkça dile getirirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu şiddette bir deprem üretecek fay olmadığını savunuyordu. Hatta Üşümezsoy, Görür'ün 1999'dan bu yana öne sürdüğü senaryoların gerçekleşmediğini ve son 6.2'lik sarsıntının beklenen kırılmayı gerçekleştirerek stresi bitirdiğini iddia etmişti. Ancak Akdeniz'in derinliklerindeki bu sarsıntı, iki uzmanı bölgesel ve derin tektonik yapılar konusunda bir araya getirdi.