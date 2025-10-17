Kentte baraj kurudu: Doluluk oranı '0'ı gördü

Başlatılan seferberlik kapsamında 600milyon metreküp su kapasitesine sahip Çınarcık Barajı'ndan Doburca Arıtma Tesisi'ne aktarılan 110 bin metreküpün 300 bin metreküpe çıkarılması için Çınarcık Arıtma Tesisi inşaatında da hummalı çalışma devam ediyor.