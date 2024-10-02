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Kerevitaş (KERVT) 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Yıldız Holding'in markalarından Kerevitaş ilk yarı finansallarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 10,8 milyar TL ciro elde etti .

02 Ekim 2024 | 09:19
Kerevitaş (KERVT) 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Kerevitaş'ın 2024'ün ilk yarısındaki brüt kârı 132,5 milyon lira artarak 2,3 milyar lira oldu. Kerevitaş, bu dönemde 1 milyar liralık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. 

Şirketin markalarından SuperFresh, ilk 6 ayda yüzde 41 ciro payı aldı. Ülker Bizim Yağ yüzde 34,8'lik, Ülker Teremyağ ise yüzde 55,5'lik ciro payı elde etti. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, 2024'ün ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarının sürdürülebilir başarı hedeflerini güçlendirdiğini belirtti. Altınkılınç, "Yurt içinde en çok haneye ulaşan güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi korurken, yurt dışında da 6 kıtada 60'ı aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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