Kerevitaş (KERVT) 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Kerevitaş'ın 2024'ün ilk yarısındaki brüt kârı 132,5 milyon lira artarak 2,3 milyar lira oldu. Kerevitaş, bu dönemde 1 milyar liralık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirketin markalarından SuperFresh, ilk 6 ayda yüzde 41 ciro payı aldı. Ülker Bizim Yağ yüzde 34,8'lik, Ülker Teremyağ ise yüzde 55,5'lik ciro payı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, 2024'ün ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarının sürdürülebilir başarı hedeflerini güçlendirdiğini belirtti. Altınkılınç, "Yurt içinde en çok haneye ulaşan güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi korurken, yurt dışında da 6 kıtada 60'ı aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.