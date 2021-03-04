Kervan Gıda, Walmart ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki zincir mağazalarında Bebeto markalı ürünlerin satışına ilişkin tedarikçi sözleşmesi imzalandığını ve ürün tedarikine başlandığını açıkladı

Kervan Gıda Walmart’a ürün tedariğine başladığını duyurdu.

Kervan Gıda’dan yapılan açıklamada Bebeto markalı ürünün ABD’de satışı için Walmart ile, İngiltere satışı için Amazon ile anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada Türkiye’de aynı markalı ürünün satışı için Yemeksepeti (Banabi) ile de anlaşıldığı belirtildi.