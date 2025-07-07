Kıdem tazminatı tavanı, memur zammı ve bedelli askerlik ücreti netleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren maaş katsayıları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine ilişkin güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Kıdem tazminatında üst sınır 53 bin 919 TL oldu

Bakan Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan genelgeye göre, yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak belirlendi.

Yapılan hesaplamalar sonucunda, Temmuz 2025 itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı kesin olarak yüzde 15,57 olarak açıklandı.

Maaş katsayıları güncellendi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, maaş ödemelerinde esas alınacak katsayılar da netleşti. Buna göre:

Aylık katsayı: 1,170211

Taban aylık katsayısı: 18,316014

Yan ödeme katsayısı: 0,371113 olarak uygulanacak.

Bu katsayılar; memur maaşlarının yanı sıra ek gösterge, kıdem aylığı, iş güçlüğü, iş riski ve benzeri ödemelerin hesaplanmasında kullanılacak.

Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL'yi aştı

Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Belirlenen tutara göre, 2025 yılı ikinci yarısında bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret 280.850,54 TL oldu. Yoklama kaçağı veya bakaya statüsündekiler için uygulanacak ek ücret ise 4.095,74 TL olarak açıklandı.

2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge