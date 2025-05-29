“Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi” sonuçları açıklandı mı? Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi” kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek verileceğini duyurmuştu. Başvurular 28 Şubat 2025 tarihinde sona ermişti. Gözler sonuçlara çevrildi.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’ başvuru sonuçları açıklandı.

‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’ kapsamında yapılan başvurular aşağıdaki kriterlere göre incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ASİL VE YEDEK HAK SAHİPLİĞİ KAZANANLAR NE YAPACAK?

Asil ya da yedek hak sahipliği kazanmanız halinde 13 Haziran 2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaptığınız il/ilçe müdürlüğüne giderek “sonuç bilgilendirme formu”nu imzalamanız gerekmektedir.

Aksi halde proje başvurunuz ve hak sahipliğiniz iptal edilecektir.

KİMLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI?

Proje kapsamında hak sahibi yetiştiricilerin belirlenmesinde;

Kadın yetiştiriciler,

31.12.2024 tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olan yetiştiriciler,

Engelli, gazi veya şehit yakını olan bireyler,

Aile işletmesi vasfına sahip olan yetiştiriciler (TÜRKVET kayıtlarında 1-20 baş büyükbaş hayvan varlığına sahip işletmeler),

Hayvancılıkla ilgili eğitim belgesi veya sertifikaya sahip başvuru sahipleri,

Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim veya Gıda Mühendisi meslek mensubu başvuru sahipleri,

01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin Bakanlık kayıt sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi iki yıldan fazla olan başvuru sahipleri,

01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin Bakanlık kayıt sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi bir yıldan fazla olan başvuru sahipleri,

01.01.2023 - 01.01.2025 tarihleri arasında başvuru yaptığı işletmesinde hayvan hareketi (doğum, çıkış, varış, aşı vb.) bulunan işletme sahipleri,

Başvurduğu işletmeye ait birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeliği bulunan işletme sahipleri,

2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre (dikili tarım arazisi hariç) tarım arazisine sahip olan işletme sahipleri önceliklendirilmiş ve puanlama yapılmıştır.

DESTEK KAPSAMI VE TAKİP SÜRECİ

Projeden yararlanan üreticilere, hayvanların tesliminden sonraki ayda başlamak üzere 12 ay boyunca, en fazla 15 başa kadar, hayvan başına 1.500 TL bakım ve besleme bedeli ödemesi yapılacak. Ayrıca, hayvanlar için bir yıl süreyle TARSİM sigortası ücreti tamamen karşılanacak.

Bakanlık tarafından hayvanlar 2 yıl süreyle takip edilecek. İlk yıl her ay, sonraki yıl 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kere kontrol yapılacak. Mücbir sebepler dışında hayvanların 2 yıl boyunca satışı veya kesimi yasak olacak.

Proje, Hayvancılık yol haritasında açıklanan 2024-2028 hedefleri ve eylemleri kapsamında devam edecek. Bakanlık yetkilileri, projenin kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi ve et üretiminin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

