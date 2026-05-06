Kırtasiyeler, “yaşam alanı” konseptine uygun dönüşümle deneyimi öne çıkarıyor

Geleneksel kırtasiye anlayışı, günümüzde yerini deneyim ve keşfin ön plana çıktığı yeni nesil bir perakendeciliğe bırakıyor. Daha öncesinde yalnızca okul ve ofis ihtiyaçlarının karşılandığı ve belli dönemlerde yoğunluğun yaşandığı kırtasiyeler, dönüşümle birlikte yılın her ayında yaşayan bir mekan olarak konumlanıyor. Ferah ve modern tasarım, kategorize edilmiş ürün yerleşimi ve özel deneyim alanlarıyla modern bir yapıya bürünen kırtasiyeler, sosyalleşmenin de merkezi haline gelerek sektörün stratejik dönüşümünde öncü rol üstleniyor.

“Bugün tüketici yalnızca bir ürünü satın almakla ilgilenmiyor”

Kırtasiyelerin günümüzdeki mevcut dönüşümünün ana omurgasını tüketici alışkanlıklarındaki değişimin oluşturduğunu ifade eden TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Türkiye’de kırtasiye sektöründe hala geleneksel yapının güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte özellikle büyük şehirlerde, alışveriş caddelerinde, AVM’lerde ve yeni nesil perakende noktalarında modern mağazacılık anlayışının hızla yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle son beş yılda klasik kırtasiye anlayışının dışına çıkan, ürün çeşitliliğini artıran, mağaza tasarımına yatırım yapan ve deneyim odaklı perakendeye yönelen işletme sayısında belirgin bir artış var. Bugün tüketici yalnızca bir ürünü satın almakla ilgilenmiyor; ürünü görmek, dokunmak, denemek, ilham almak ve kendisine iyi gelen bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyor. Sektörümüz de bu değişime güçlü biçimde uyum sağlıyor. Artık kırtasiyeler; eğitimden ofise, hobiden sanata, yaratıcılıktan kişisel gelişime kadar çok geniş bir dünyanın temas noktası haline geldi. Bu nedenle modern kırtasiyeler sadece ürün satılan yerler değil, aynı zamanda keşif, deneyim ve ilham alanları olarak konumlanıyor.” dedi.

Kırtasiyeler, yıl boyunca ziyaret edilen mağazalara dönüşüyor

Bugünün modern kırtasiye mağazalarında müşterilerin daha ferah, düzenli, kategorize edilmiş ve deneyime açık mağaza ortamlarıyla karşılaştığını söyleyen Keresteci, değişimi şu sözlerle aktardı: “Ürün grupları artık yalnızca raflarda sergilenmiyor, kullanım alanlarına göre kurgulanıyor. Özellikle büyük ve yeni nesil mağazalarda kalem deneme alanları, hobi ürünleri için uygulama köşeleri, çocuklara yönelik yaratıcı etkinlik alanları, okuma ve inceleme bölümleri gibi uygulamalar giderek yaygınlaşıyor. Bununla birlikte, son dönemde birçok kırtasiye mağazasında kafe alanları, oturma ve dinlenme bölümleri, sosyal buluşma noktaları da oluşturulmaya başlandı. Ziyaretçiler kahvelerini yudumlarken ürünleri inceleyebiliyor, kitap ve ajandalara göz atabiliyor ya da çocukları etkinlik alanlarında vakit geçirirken mağazada daha uzun süre kalabiliyor. Müşteri, mağazaya girdiğinde artık yalnızca ihtiyacını alıp çıkmıyor; yeni ürünleri keşfediyor, farklı kullanım alanlarını görüyor, sosyalleşiyor ve mağazada daha fazla vakit geçiriyor. Mağazada vakit geçirmek, ürünleri deneyimlemek, çocuğuyla birlikte seçim yapmak veya yeni bir hobi ürünü keşfetmek tüketici bağlılığını artırıyor. Bu da kırtasiyeleri yalnızca sezonluk alışveriş noktası olmaktan çıkarıp yıl boyunca ziyaret edilen mağazalara dönüştürüyor.”

“Modern kırtasiye mağazaları, sektörün marka algısını güçlendiriyor”

Modern kırtasiyelerde daha geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunu ve bu çeşitliliğin kırtasiyeyi yalnızca ihtiyaç alışverişi yapılan bir yer olmaktan çıkarıp; yaratıcılığı, üretkenliği ve kişisel zevki destekleyen bir yaşam alanına dönüştürdüğünü belirten Keresteci, “Kırtasiyeler artık yılın sadece belirli dönemlerinde değil, 12 ay boyunca ziyaret edilen mağazalar haline gelmiş durumda. Bu da satış sürekliliğini ve ürün çeşitliliğini artırıyor. Ayrıca modern kırtasiye mağazaları, sektörün marka algısını güçlendiriyor; tüketiciyle daha kalıcı bir bağ kurulmasına imkân tanıyor. Deneyim alanları, hobi ürünleri, sanatsal malzemeler ve yeni nesil ürün grupları sayesinde kırtasiye sektörü eğitim, kültür, yaratıcılık ve yaşam tarzı ile daha güçlü biçimde ilişkilendiriliyor. Bu nedenle kırtasiyelerin yaşam alanına dönüşmesi, yalnızca mağazaların ticari performansını değil; sektörün geleceğe dönük konumunu, rekabet gücünü ve toplumsal değerini de artıran stratejik bir dönüşüm olarak karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

