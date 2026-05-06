Türkiye ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organizasyonuyla, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, KAAN tedarik sözleşmesine SSB Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı.

"Biz burada sıralanan ürünleri, yerli milli olarak geliştiriyoruz"

Törende çeşitli firmalarla yerli ve milli sistemlerin tedariki için anlaşmaların yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA'nın önemli içeriklerinden bir tanesinin savunma sanayisi alanında tedarik sözleşmelerinin imzalanması olduğunu söyledi.

Görgün, "Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar kapsamında, insansız taarruz uçaklarından insanlı savaş uçağımıza, çeşitli taarruzi sistemlerimizden kara araçlarımıza varana kadar ve elektronik harp sistemlerini içeren birçok kapsamlı projenin imza törenini birlikte gerçekleştirdik." diye konuştu.

İmzası atılan projelerde sektörde çalışan herkesin özverili çalıştığına değinen Görgün, "Biz burada sıralanan ürünleri, yerli milli olarak geliştiriyor ve kahraman güvenlik güçlerimize teslim edebilmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bugün yeni bir başlangıç. Şirketlerimiz aldıkları sorumlulukların farkında ve ürünleri en hızlı şekilde teslim edecekler." şeklinde konuştu.

F-16 uçaklarının yerini alabilecek yeni bir savaş uçağının üretilmesi hedefleniyor

Bu arada, KAAN Projesi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi hedefleniyor.

TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen KAAN, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi yeteneklerle Türkiye’nin hava gücünü artıracak.