Varil, sandalye, saat, cam şişe... Denizden toplanan 250 kilogram atık sergilendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz temizliği etkinliğinde dalgıçlar su altından 250 kilogram atık çıkardı.
Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 12 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu yıl Kumbahçe Sahili'nden başlandı.
Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden çıkarılan yaklaşık 250 kilogram atık meydanda sergilendi.
Atıklar arasında varil, sandalye, saat, cam şişe ve metal parçaları dikkat çekti.
Toplanan ve tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekipleri tarafından kamyona yüklenerek ayrıştırılmak ve bertaraf edilmek üzere geri dönüşüm merkezine nakledildi.
Deniz dibi temizlik çalışması, 13 Mayıs'ta Yalıkavak Mahallesi'nde devam edecek.