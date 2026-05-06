ABD özel sektör istihdamında Ocak 2025’ten bu yana en güçlü artış

ABD’de özel sektör istihdamı, nisan ayında 109 bin kişi artarak 2025 yılı Ocak ayından beri en yüksek artışını gerçekleştirdi. Piyasa beklentisi ise bu dönemde 118 bin kişinin artacağı yönündeydi.

Anadolu Ajansı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı nisan ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı nisan ayında 109 bin kişi arttı.

Böylece özel sektör istihdamında Ocak 2025'ten bu yana en yüksek artış kaydedildi. Piyasa beklentisi özel sektör istihdamının bu dönemde 118 bin kişi artması yönündeydi.

Hizmet sektöründe 94 bin kişilik artış

Özel sektör istihdamında mart ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 62 binden 61 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 94 bin, üretim sektöründe 15 bin kişilik artış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı nisanda aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştirenler için bu oran yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küçük ve büyük işverenlerin işe alım yaptığını ancak orta ölçekte bir zayıflık görüldüğünü belirtti.

