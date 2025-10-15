Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025 Zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme olan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yeni düzenlemeye göre, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan tüm taşıtlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu dönemi netleştirildi:

Kış Lastiği Zorunluluğu Dönemi: Her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.

Bu tebliğ, özellikle ticari taşımacılık yapan araçların kış şartlarına uygun donanıma sahip olmasını sağlayarak trafik güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır.