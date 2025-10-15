Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025 Zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan taşıtlar için uygulanan zorunlu kış lastiği kullanma süresi uzatıldı ve takvimde güncellemeye gidildi.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme olan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu yeni düzenlemeye göre, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan tüm taşıtlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu dönemi netleştirildi:
Kış Lastiği Zorunluluğu Dönemi: Her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.
Bu tebliğ, özellikle ticari taşımacılık yapan araçların kış şartlarına uygun donanıma sahip olmasını sağlayarak trafik güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır.
KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla uzatılan kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan sürücülere yönelik uygulanacak idari para cezası miktarı da netleşti.
İdari Para Cezası: Karara uymayan sürücülere 5.856 TL idari para cezası kesilecektir.
Denetim Yetkilileri:
Kış lastiği kullanımı denetimleri, birden fazla kurum ve birim tarafından yapılacaktır:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili personeli
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri
Belediyelerin denetim birimleri